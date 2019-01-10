Фильмы Аньес Варда и Агнешки Холланд вошли в основную программу Берлинале

Основная конкурсная программа 69-го Берлинского международного кинофестиваля пополнилась новыми картинами Аньес Варда, Агнешки Холланд, Юваль Адлера, сообщили журналистам в пресс-службе киносмотра.

"Ещё 11 картин приглашены к участию в Основном конкурсе 69-го Берлинале. Это фильмы, созданные при участии Бельгии, Италии, Монголии, Китая, Польши, Украины, Великобритании, США и других стран", - говорится в сообщении пресс-службы кинофорума в четверг.

Участниками основного конкурса стали: Агнешка Холланд - фильм "Мистер Джонс" с Эдвардом Нортоном, Ванессой Кирби и Питером Скарсгардом; Изабель Койшет и её "Элиза и Марчела"; Юваль Адлер с лентой "The Operative" с Дианой Крюгер и Мартином Фриманом; Ханс Петтер Муланд, главную роль в картине которого "Our Stealing Horses" сыграл Стеллан Скарсгард.

Также будет представлена документальная картина классика французского кино и известного фотографа Аньес Варда "Varda by Agnes" и другие.

Ранее в основной конкурс были включены фильмы француза Франсуа Озона и немецкого режиссера Фатиха Акина.

Фильмом открытия станет картина режиссера Лоне Шерфиг "The Kindness of Strangers".

69-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавит французская актриса Жюльет Бинош.