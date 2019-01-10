События

14:50 10.01.2019

Во Львовской области священника РИПЦ подозревают в незаконном обращении с оружием

1 мин читать
Во Львовской области священника РИПЦ подозревают в незаконном обращении с оружием

 Священнику Русской истинно-православной церкви (РИПЦ) объявили подозрение в незаконном обращении с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, в рамках уголовного расследования, открытого по признакам статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) у священника изъяли пистолет, ручную гранату РГД-5 и более 40 патронов.

Экспертиза установила, что все изъятые предметы пригодны для стрельбы и боевого применения.

Мостиский районный суд избрал священнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

РИПЦ - церковь русской традиции, возникшая в 2001 году вследствие выхода из Русской православной церкви заграницей некоторых клириков. Включает в себя т.н. "катакомбную церковь", порвавшую общение с РПЦ. Состоит из 7 епархий, две из которых действуют в РФ и еще две – в Украине и Беларуси (Одесско-Харьковская и Черниговско-Гомельская). Число прихожан по всему миру составляет несколько десятков тысяч человек.

Теги: #прокуратура #церковь #оружие #львовская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Томос вернулся в Украину – Порошенко

Члены Синода Вселенского патриархата подписали публичную копию Томоса для Украины – архиепископ Евстратий (Зоря)

Одного из организаторов псевдопольской акции во Львовской области приговорили к 3,5 годам тюрьмы - прокуратура

Все члены синода Вселенского патриархата подписали Томос для Украины

Единение между УГКЦ и ПЦУ вполне реально, убежден блаженнейший Святослав

Интронизация Епифания может пройти в день его 40-летия, 3 февраля, сообщают в ПЦУ

Томос вернется в Киев сразу же после подписи архиереями Константинопольского патриархата

Экс-инженер харьковского КБ незаконно консультировал иностранную военную компанию в разработке бронетехники

Порошенко призывает церкви мира признать ПЦУ

Филарет: Православную церковь Украины в будущем признают патриархатом и раскола в мировом православии не будет

ПОСЛЕДНЕЕ

Полторак: В штаб-квартире НАТО почти все говорили о необходимости нашего ускоренного вступления в Альянс

На юго-востоке Украины в пятницу ожидаются метели, к субботе они стихнут

Украинский моряк Новичков вернулся в Украину – СВР

Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2019 году

Спецслужбы РФ завербовали сотрудника одного из государственных научных учреждений Харькова - СБУ

Фонд Жадана и Украинский институт книги инициируют серию встреч с писателями в Донецкой и Луганской областях

72 жилых дома в Николаеве вновь остались без тепла из-за порыва теплосети – ОГА

НАБУ за декабрь объявило 153 подозрения

Пограничники пресекли попытку вывезти в РФ издания Библии начала прошлого века

Восемь пассажиров рейсового автобуса "Херсон-Одесса" травмировались в ДТП на Николаевщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА