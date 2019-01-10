Во Львовской области священника РИПЦ подозревают в незаконном обращении с оружием

Священнику Русской истинно-православной церкви (РИПЦ) объявили подозрение в незаконном обращении с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, в рамках уголовного расследования, открытого по признакам статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) у священника изъяли пистолет, ручную гранату РГД-5 и более 40 патронов.

Экспертиза установила, что все изъятые предметы пригодны для стрельбы и боевого применения.

Мостиский районный суд избрал священнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

РИПЦ - церковь русской традиции, возникшая в 2001 году вследствие выхода из Русской православной церкви заграницей некоторых клириков. Включает в себя т.н. "катакомбную церковь", порвавшую общение с РПЦ. Состоит из 7 епархий, две из которых действуют в РФ и еще две – в Украине и Беларуси (Одесско-Харьковская и Черниговско-Гомельская). Число прихожан по всему миру составляет несколько десятков тысяч человек.