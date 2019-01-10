События

11:11 10.01.2019

Восемь пассажиров рейсового автобуса "Херсон-Одесса" травмировались в ДТП на Николаевщине

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Восемь пассажиров рейсового автобуса "Херсон-Одесса" травмировались в ДТП на Николаевщине

В четверг примерно в 07:40 на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с.Половинки Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Эталон сообщением "Херсон – Одесса", в котором находились 27 пассажиров.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. Вследствие ДТП за медицинской помощью обратились восемь пассажиров в возрасте от 28-ми до 87-ми лет. Пока никто из пострадавших в больницы не доставлен", - сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

Сейчас на месте автоаварии работает следственно-оперативная группа Николаевского отделения полиции, следователи, спасатели и медики.

Событие квалифицировано по признакам ч.1 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Продолжаются первоочередные следственные действия.

Теги: #дтп #николаевская_область
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