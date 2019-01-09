В южных и восточных областях Украины в четверг и пятницу ожидается осложнение погодных условий

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях в четверг, 10 января, ожидается снег с переходом в дождь, обильные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области – значительный снег.

Как сообщает в среду патрульная полиция Украина на странице в соцсети Фейсбук, 10 января в южных регионах днем и в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели.

В пятницу, 11 января, в Украине, кроме запада и севера, прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. В центральных и восточных областях – мокрый снег и дождь, местами гололед. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях – местами значений мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см), в южных областях осадки преимущественно в виде дождя.

"Водители, просим вас быть особенно внимательными и осторожными за рулем. Неукоснительно соблюдайте ПДД. Перед поездкой проверяйте свое транспортное средство на исправность тормозов, внешних световых приборов. Придерживайтесь безопасной дистанции, не превышайте скорость. Включайте ближний свет фар. Откажитесь от рискованных маневрирования, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций", - просит патрульная полиция.