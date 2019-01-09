На Закарпатье пограничник при задержании пытался съесть взятку

Украинские правоохранители задержали инспектора пограничной службы пункта пропуска "Лужники" во время получения им последней части неправомерной выгоды за помощь гражданам в занятии контрабандой, а именно за содействие в беспрепятственном перемещении табачных изделий из Украины в страны Европейского Союза.

"Правоохранителями был задокументирован факт вымогательства $1тыс. неправомерной выгоды за решение данного вопроса. Средства получал частями. Сегодня, 9 января, во время получения последней части взятки в сумме $200 инспектора пограничной службы задержали… Чтобы избавиться от предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть", - сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В настоящее время фигурант задержан. В пункте пропуска "Лужники" проводятся процессуальные мероприятия.