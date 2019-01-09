Борьба властей Мексики с хищением нефтепродуктов спровоцировала топливный кризис

Мексика столкнулась с дефицитом бензина в связи с предпринятыми властями страны мерами по борьбе с хищением топлива.

Несколько мексиканских штатов сообщили о нехватке бензина еще 31 декабря, пишет Mexico News Daily. К настоящему времени кризис добрался до столицы страны, и местные сенаторы потребовали от министра энергетики Росио Нахле и главы госкомпании Petroleos Mexicanos Октавио Ромеро объяснить, каким образом, они намерены бороться с возникшей проблемой.

Не менее шести заправочных станций в Мехико заявили о недостатке бензина, что спровоцировало панику и ажиотажный спрос. С нехваткой топлива столкнулись и три мексиканских аэропорта, написал в микроблоге в Twitter руководитель национальной комиссии по воздушным перевозкам Canaero Родриго Перез-Алонсо.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что создавшаяся ситуация является результатом новой стратегии правительства по борьбе с хищением нефтепродуктов.

Pemex, несущая серьезные убытки из-за несанкционированного подключения к ее трубопроводам, сделала ставку на использование танкеров для транспортировки топлива, что и привело к кризису.

По словам президента, эта борьба займет некоторое время, и поставки бензина начнут нормализоваться шаг за шагом.

"У нас достаточно бензина, проблем с этим нет, вопрос в его распределении, - заявил президент. - В худшем случае трубопроводные поставки будут восстановлены".

Pemex сообщила в Twitter, что располагает достаточными запасами бензина в Мехико, которые удовлетворят спрос.