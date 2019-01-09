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14:38 09.01.2019

"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках с доставкой почты в 7 областях Украины

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"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках с доставкой почты в 7 областях Украины

Руководство "Укрпошты" предупреждает о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областей", - говорится в сообщении компании.

В "Укрпоште" подчеркнули, что делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.

Теги: #укрпошта #задержки
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