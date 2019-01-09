Половина кандидатов в ВАКС не достойны занимать должности антикоррупционных судей, считают в общественных организациях

Общественные организации "Центр противодействия коррупции", Фонд DEJURE, "Автомайдан" и "Transparency International Украина" презентовали список сомнительных кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

"Сейчас политики все еще не оставили надежду провести лояльных к ним кандидатов в Антикоррупционный суд. Они могут захотеть увидеть там не только тех, кто уже доказал свое служение системе, но и более "серых" кандидатов, тех, которых можно держать на крючке. Наше задание этого не допустить. По состоянию на сегодня мы видим, что 55 из 113 кандидатов в Антикоррупционный суд выглядят не достойными занимать должности антикоррупционных судей", - сказала эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская на брифинге в среду в Киеве.

В связи с этим она призвала этих кандидатов предоставить доказательства своей добропорядочности.

По словам А.Красносельской, 55 кандидатов – это те, кто предоставлял ложную информацию в декларациях или чей уровень жизни не соответствует их доходам. Также среди них есть те, кто принимал сомнительные и политически мотивирование решения, в частности по делам участников Революции Достоинства. Кроме того, она отметила, что у ряда кандидатов есть сомнительные политические связи.

"Большинство из этих 55 кандидатов являются представителями старой судейской системы, а лишь 13 из 55 являются представителями адвокатуры или научного сообщества, но к ним тоже есть вопросы", - отметил юридический советник "Transparency International Украина" Максим Костецкий.

На брифинге был обнародован список кандидатов на судей ВАКС, которые, по мнению общественных организаций, вызывают сомнения.

Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) в январе инициировал ветирование первых восьми "сомнительных" кандидатов в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС),