События

11:16 09.01.2019

Половина кандидатов в ВАКС не достойны занимать должности антикоррупционных судей, считают в общественных организациях

2 мин читать
Половина кандидатов в ВАКС не достойны занимать должности антикоррупционных судей, считают в общественных организациях

Общественные организации "Центр противодействия коррупции", Фонд DEJURE, "Автомайдан" и "Transparency International Украина" презентовали список сомнительных кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

"Сейчас политики все еще не оставили надежду провести лояльных к ним кандидатов в Антикоррупционный суд. Они могут захотеть увидеть там не только тех, кто уже доказал свое служение системе, но и более "серых" кандидатов, тех, которых можно держать на крючке. Наше задание этого не допустить. По состоянию на сегодня мы видим, что 55 из 113 кандидатов в Антикоррупционный суд выглядят не достойными занимать должности антикоррупционных судей", - сказала эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская на брифинге в среду в Киеве.

В связи с этим она призвала этих кандидатов предоставить доказательства своей добропорядочности.

По словам А.Красносельской, 55 кандидатов – это те, кто предоставлял ложную информацию в декларациях или чей уровень жизни не соответствует их доходам. Также среди них есть те, кто принимал сомнительные и политически мотивирование решения, в частности по делам участников Революции Достоинства. Кроме того, она отметила, что у ряда кандидатов есть сомнительные политические связи.

"Большинство из этих 55 кандидатов являются представителями старой судейской системы, а лишь 13 из 55 являются представителями адвокатуры или научного сообщества, но к ним тоже есть вопросы", - отметил юридический советник "Transparency International Украина" Максим Костецкий.

На брифинге был обнародован список кандидатов на судей ВАКС, которые, по мнению общественных организаций, вызывают сомнения.

Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) в январе инициировал ветирование первых восьми "сомнительных" кандидатов в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС),

Теги: #цпк #transparency_international #антикоррупционный_суд #автомайдан #вакс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Общественный совет международных экспертов инициировал вето 8 кандидатов в ВАКС - ЦПК

Дело экс-замначальника МВД Киева за избиение активистов "Автомайдана" в январе 2014 года передано в суд

Украина намерена запустить работу ВАКС и завершить аудит НАБУ до июля 2019 года – меморандум с МВФ

Суд отказался удовлетворить иск Насирова с требованием возместить 1 млн грн со стороны кардиолога, дававшего показания в суде

Системе отбора судей в антикоррупционный суд не доверяют 60% экспертов – опрос

ЦПК проиграл суд экс-нардепу Мартыненко и намерен обжаловать решение

Более 40 кандидатов в Высший антикоррупционный суд являются недобропорядочными – движение "Честно"

Международные эксперты готовы мониторить процесс отбора судей в ВАКС

Сытник допускает, что Высший антикоррупционный суд может заработать в марте 2019 года

Общественный совет международных экспертов Антикорупционного суда будет сформирован к концу октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Mattel и Warner Bros. планируют снять фильм о кукле Барби

Военная контрразведка СБУ в 2018 году задержала 54 боевиков "Л/ДНР"

СБУ в 2018 году привлекла к ответственности за антиукраинскую пропаганду в соцсетях 49 человек

Госпогранслужба Украины фиксирует снижение на 29% случаев пересечения админграницы с Крымом на Рождество

В Брюсселе задержали подозреваемого в причастности к теракту в Париже 2015 года

Двое погибших при крушении судна у берегов Турции украинских моряков уже опознаны - посол

В Одессе разоблачен начальник подразделения райотдела ГУ Нацполиции, занимавшийся поборами с предпринимателей

Вице-президент США Пенс призвал республиканцев Палаты представителей поддержать Трампа в его требовании $5,7 млрд на пограничную стену

Украинские военные ликвидировали неизвестный беспилотник подлетевший к одному из арсеналов ВСУ

Три человека погибло на пожаре в Хмельницкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА