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08:47 09.01.2019

Вице-президент США Пенс призвал республиканцев Палаты представителей поддержать Трампа в его требовании $5,7 млрд на пограничную стену

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Вице-президент США Пенс призвал республиканцев Палаты представителей поддержать Трампа в его требовании $5,7 млрд на пограничную стену

Вице-президент США Майк Пенс в своем обращении к республиканцам Палаты представителей Конгресса попросил их поддержать администрацию президента в борьбе за $5,7 млрд на строительство пограничной стены с Мексикой, сообщает издание "Хилл" со ссылкой на источники.

"Президент идет полным ходом в этом вопросе. Не то чтобы он не хочет вести переговоры, но он твердо стоит на своем", - сказал М.Пенс, выступая перед республиканцами в ходе закрытого заседания в Капитолии.

Согласно источнику издания в республиканской партии, вице-президент заявил, что республиканцы должны "твердо стоять с администрацией".

Выступление М.Пенса в Палате представителей Конгресса происходит на 18-й день "шатдауна" правительства. Чиновники Белого дома все больше беспокоятся о том, что множество умеренных республиканцев могут присоединиться к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и демократам, которые планируют провести несколько голосований, чтобы открыть различные части правительства в среду, четверг и пятницу.

Теги: #сша #конгресс #пенс #обращение
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