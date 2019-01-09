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08:25 09.01.2019

Украинские военные ликвидировали неизвестный беспилотник подлетевший к одному из арсеналов ВСУ

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Украинские военные ликвидировали неизвестный беспилотник подлетевший к одному из арсеналов ВСУ

Военнослужащие одного из арсеналов Вооруженных сил Украины во вторник вечером ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который близко подлетел к военному объекту, сообщает пресс-центр ООС.

"Вчера ночью, 8 января, около 22:00 очередными радиолокационными средствами одного из арсеналов ВС Украины выявлены сигналы управления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в нескольких километрах от военного объекта. Оператором комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – говорится в сообщении на странице Генштаба в Фейсбук в среду утром.

Отмечается, что была усилена очередная смена охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.

Военные сообщили подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности о факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части.

"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов", – сказано в сообщении.

Теги: #беспилотник #генштаб #украина #арсенал
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