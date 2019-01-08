События

23:37 08.01.2019

В центре Львова избили бельгийского дипломата

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Почетный консул Бельгийского Королевства в Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове в понедельник вечером, сообщило издание ZAXID.NET.

"Во Львове вечером 7 января избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу", – говорится в сообщении на сайте издания во вторник

Инцидент произошел на просп.Шевченко около 21.00. Неизвестный в агрессивной форме сделал дипломату замечание относительно припаркованного автомобиля. В ходе ссоры зачинщик конфликта несколько раз ударил почетного консула по голове.

Правоохранители установили личность подозреваемого в нападении, свою вину он признал. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде.

"Полиция возбудила уголовное производство по ч.1, ст.125 УК. Решают вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

По предварительному диагнозу врачей, у консула зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. После оказания первой медицинской помощи, пострадавший был отпущен домой.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #львов #дипломат #украина #избиение
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