Из Киево-Печерской лавры уже вывезли несколько ценных икон, возбуждено уголовное производство - Нищук

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон, открыты уголовные производства.

"Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре", – заявил Е.Нищук в прямом эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" во вторник вечером.

Министр также отметил, что в отношении исчезновения этих икон будет отдельный брифинг, после обработки всех документов.

Вместе с тем он подчеркнул, что по факту отсутствия некоторых икон открыты уголовные производства.

"Да, мы делали эти сверки. С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в более ранее время, еще до 2003 года. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы", - добавил Е.Нищук.

Ранее министр культуры заявил, что Минкультуры сообщит о результатах сверки музейного фонда в Киево-Печерской и Почаевской лаврах 17 декабря.

"У нас сегодня проходит сверка музейного фонда и фонда заповедника, которые предоставлялись в пользование в Киево-Печерской лавре, также в Почаевской лавре. 17 декабря будет отчет", - сказал он журналистам 13 декабря.

По словам министра, только тогда можно будет получить достоверную информацию о том, чего не выявлено и есть ли какие-то потери.

Е.Нищук отказался до обнародования отчета комментировать возможные потери экспонатов фондов.

В то же время, он подчеркнул, что четыре главных предмета, которые несут большую ценность, находятся на месте в Киево-Печерской лавре.

"Что касается о тех или иных икон, которые являются музейным фондом государства Украины, то мы сообщим о их наличии 17 декабря", - подчеркнул министр.

Народный депутат Украины Игорь Луценко (фракция "Батькивщина") предполагает, что комиссия Министерства культуры, которая осуществляет проверку святынь Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, до сих пор не отчиталась о результатах инвентаризации, поскольку установила факты подмены мощей.

"Проблема состоит в том, что, скорее всего, там уже все вывезено… Вывезли все эти мощи…", - сказал И.Луценко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" 4 января.

Он выразил мнение, что по этой причине результаты работы комиссии Минкульта о сих пор не известны. В связи с этим нардеп считает необходимым проанализировать, как проходила инвентаризация.

"Генетическая экспертиза есть или нет? Это аутентичные мощи или муляжи? Куда все делось?... Это, скорее всего, будут ошеломляющие факты, и поэтому туда пока еще никого не пускают", - выразил убеждение парламентарий.

И.Луценко надеется, что в январе Антикоррупционный комитет Верховной Рады, членом которого он является, пригласит представителей Министерства культуры для отчета работы комиссии, "чтобы они отчитались за сделанное и сказали, что они будут далее делать".

"Созданная комиссия по инвентаризации должна уже была отчитаться, но это – узкочиновничья комиссия, и давайте попросим Минкульт включить в нее общественность, народных депутатов. Давайте вместе работать, проводить инвентаризацию", - сказал он.

В свою очередь, экс-директор Печерского историко-культурного заповедника Сергей Кролевец обратил внимание на то, что государство Украина отдало мощи церкви и ныне не является их собственником. В этой связи он выразил убеждение в необходимости возвращать контроль государства над объектами культурного наследия.

"Собственник мощей – не государство Украина. Государство Украина добровольно отдала это в собственность церкви. Вот в чем проблема – мы все отдали сами. Надо восстанавливать контроль государства над объектами культурного наследия в реальности, в том числе применяя закон", - сказал С.Кролевец.