В Николаевской области, несмотря на снегопады, обеспечен проезд по всем дорогам госзначения

Проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Николаевской области полностью обеспеченно по состоянию на утро 8 января, сообщает пресс-служба областной Службы автомобильных дорог во вторник.

"Николаевская область праздновала Рождество со снегом. Подчиненные предприятия Службы автомобильных дорог в Николаевской области в круглосуточном режиме осуществляют расчистку и обработку противообледенительными материалами дорожного покрытия… Сейчас выпадение осадков в виде снега наблюдается почти по всей территории области, температура воздуха от -8 до -6 °C, дорожное покрытие местами заснежено", - говорится в сообщении.

В связи со сложившимися погодными условиями, областная служба автомобильных дорог призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, соблюдать Правила дорожного движения, скоростные режимы и держать дистанцию.