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20:00 07.01.2019

Ким Чен Ын мог отправиться на поезде в Китай – СМИ

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Ким Чен Ын мог отправиться на поезде в Китай – СМИ

 

 Поезд из Северной Кореи с высокопоставленным официальным лицом пересек границу с Китаем, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

Поезд пересек границу в районе китайского города Даньдун примерно в 22.15 по местному времени. Ожидается, что он прибудет в Пекин в 10.00 по местному времени во вторник.

Агентство сообщает, что дороги в районе вокзала в Даньдуне, когда его проезжал северокорейский поезд, были перекрыты, на месте дежурили десятки автомобилей служб безопасности. После того, как поезд пересек границу, дороги открыли вновь.

Меры безопасности были повышены в городе Даньдун с раннего утра в понедельник. Пользователи китайских соцсетей в интернете жаловались на неудобства, связанные с перекрытием дорог в городе в районе вокзала. Также невозможно было забронировать номер в отелях, окна которых выходили на пограничную реку Ялуцзян и мост, соединяющий два государства.

"Ренхап" отмечает, что если на поезде действительно следует Ким Чен Ын, то это станет его четвертым визитом в Китай менее чем за год.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что место его второй встречи с Ким Чен Ыном будет объявлено в скором будущем.

Теги: #лидер #китай #кндр #визит
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