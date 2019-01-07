Трамп видит необходимость в строительстве стальной, а не бетонной стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена, которую он рассчитывает построить на границе с Мексикой, будет из стали, а не из бетона.

"Мы теперь планируем построить стену из стали, а не из бетона. Так будет надежнее и менее заметно. Отличное решение, и произведено в США", - написал он в Twitter в ночь на понедельник.

Д.Трамп добавил, что его вице-президент Майк Пенс и его сотрудники провели плодотворную встречу с представителями Демократической партии США. "Обсудили многие детали безопасности на границе", - отметил президент США.

Работа части госучреждений в США приостановлена с конца декабря из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать сумму, необходимую на строительство стены на границе с Мексикой, которая будет выделена из бюджетных средств.