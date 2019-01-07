Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

Украинский гидрометцентр предупреждает о высокой опасности схода снежных лавин 7 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области, а также в горах Львовской области.

"По данным Укргидрометцентра, 7 января, в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям во понедельник.