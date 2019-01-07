События

08:43 07.01.2019

Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

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Украинский гидрометцентр предупреждает о высокой опасности схода снежных лавин 7 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области, а также в горах Львовской области.

"По данным Укргидрометцентра, 7 января, в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям во понедельник.

Теги: #горы #снег #украина #предупреждение #лавины
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Интерфакс-Украина
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