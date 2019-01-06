События

12:04 06.01.2019

В Украине в начале недели сохранится прохладная погода, местами будет идти небольшой снег

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В Украине в начале недели сохранится прохладная погода, местами будет идти небольшой снег

В ближайшие сутки, 7 января, большая часть территории Украины будет в холодной и влажной воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой снег; ветер северо-восточный, 5-10 м/с; температура воздуха ночью 7-12° мороза, на высокогорье Карпат и севере Левобережья до 16°, днем 4-9° мороза.

В Крыму и Приазовье умеренный снег, местами порывы ветра 15-20 м/с, метели; температура воздуха ночью 3-8°, днем 0-5° мороза. На дорогах Украины гололедица.

В Киеве - небольшой снег, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 8-10°, днем 6-8° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 января самая высокая температура днём была +8,0 градусов в 1975 году, самая низкая ночью -29,7 градусов в 1935 году.

Во вторник, 8 января, в западных, восточных и южных областях Украины ожидается небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, в северных и центральных областях местами 14-16° мороза; днем 5-10°, на юге и западе 2-7° мороза.

В Киеве - без существенных осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 9-11°, днем 6-8° мороза.

Теги: #погода
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