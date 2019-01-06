В Запорожье забросали краской мурал единства поколений защитников Украины

В Запорожье неизвестные забросали краской фрагменты мурала, открытого в честь 100-летия Украинской революции, сообщили в полиции области.

"В результате действий неизвестных, повреждены фрагменты настенного триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской Революции. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

В информации отмечается, что сообщение о том, что по ул.Жуковского поврежден мурал единства поколений защитников Украины, поступило 4 января в 20:10 в дежурную часть Александровского отделения полиции.

На место происшествия, правоохранители установили, что неизвестные забросали краской фрагменты мурала.

Полицейские опросили заявителя и свидетелей происшествия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.