Порошенко: Молюсь, чтобы ПЦУ продолжала объединять Украину любовью и молитвой

Православная церковь Украины продолжит объединять страну, уверен президент Украины Петр Порошенко.

"Умоляю Вас и молюсь, чтобы Церковь продолжала объединять Украину любовью и молитвой", - сказал П.Порошенко в субботу в Стамбуле после церемонии подписания Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Он напомнил, что в Украине независимую церковь ждали столетия.

"Среди 15-ти звезд, среди 15-ти православных церквей появилась украинская звездочка. В этом храме Георгия Победоносца мы услышали молитву на украинском языке. Мы очень долго к этому шли", - отметил П.Порошенко.

Президент назвал подписание Томоса об автокефалии историческим событием и высказал надежду, что этот день навсегда войдет в историю.