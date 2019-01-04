Житель Харьковщины, пугавший фермера вымышленными грабителями и требовавший $25000, приговорен к 5 годам тюрьмы - прокуратура

Дергачевский райсуд Харьковской области вынес обвинительный приговор ранее судимому 64-летнему мужчине, который пугал фермера якобы готовящимся на того разбойным нападением и требовал деньги.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчину признан виновным в законченном покушении на мошенничество в особо крупных размерах (ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины).

"Злоумышленник приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества... Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено мужчина, ранее судимый за убийство, решил получить деньги у фермера из пгт. Золочев: назначил ему встречу, на которой рассказал о разбойном нападении, якобы готовящемся на фермера и его семью. Мошенник сказал, что знаком с "грабителями" и может помочь предпринимателю избежать неприятностей, договорившись со злоумышленниками за $25000.

Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких, фермер обратился за помощью в полицию. В рамках контроля за совершением преступления он передал мошеннику оговоренную сумму, после чего злоумышленника задержали полицейские.

В ходе следствия информация об угрозе жизни потерпевшему не подтвердилась.