События

15:21 04.01.2019

Главу райгосадминистрации во Львовской области задержали на взятке

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Главу райгосадминистрации во Львовской области задержали на взятке

Главу районной государственной администрации во Львовской области задержали сотрудники Службы безопасности Украины при получении взятки.

Как сообщает в пятницу пресс-служба управления СБУ во Львовской области, чиновник вымогал и получил от своего подчиненного 21 тыс. грн за несоздание препятствий в работе и получение денежной премии.

Сотрудники СБУ задержали главу РГА в его рабочем кабинете после получения всей суммы взятки. Операцию проводили совместно с Национальной полицией и прокуратурой.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Теги: #взятка #райгосадминистрация #сбу #львовская_область
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