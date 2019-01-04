События

12:24 04.01.2019

НАБУ передало в суд дело уличенного во взятке в $15тыс. прокурора Генпрокуратуры

2 мин читать
НАБУ передало в суд дело уличенного во взятке в $15тыс. прокурора Генпрокуратуры

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении действий прокурора Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины, уличенного в получении $15 тыс. неправомерной выгоды, и направили дело в суд.

"4 января 2019г прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу.

5 октября 2018г прокурора разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере $15тыс., на следующий день - 6 октября - ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

"Как установило следствие, чиновник Генпрокуратуры, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал $20тыс. за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытательным сроком. В случае отказа от "предложения" старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказание в виде лишения свободы на срок 11-12 лет", - информировали в Бюро.

По условиям "сделки" $20тыс. старшему группы прокуроров должны быть оплачены двумя траншами. Первый - $15тыс. - как задаток, остальные ($5тыс.) - перед направлением в суд заключенных между ним как прокурором в уголовном производстве и подозреваемыми соглашений о признании виновности.

20 декабря НАБУ завершило расследование производства и стороне защиты прокурора был предоставлен доступ к материалам для ознакомления.

Теги: #взятка #набу #генпрокуратура
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полицейские задержали трех чиновников на взятке в 285 000 гривен

Гражданин Украины пожаловался в НАБУ на президента, но суд обязал Бюро начать расследование по генпрокурору Луценко

Полтавский чиновник задержан с поличным при получении взятки - полиция

Руководительницу киевского банка задержали при получении взятки - полиция

Начальник отдела полиции в Пологах задержан на взятке

НАБУ завершило расследование дела уличенного на взятке в $15тыс. прокурора Генпрокуратуры и открыло материалы его защите

Украина намерена запустить работу ВАКС и завершить аудит НАБУ до июля 2019 года – меморандум с МВФ

Во Львовской области главу райсуда задержали на взятке

На взятке в $2,3 тыс. задержан замглавы поссовета Киевской области

Кабмин повысил на 25% оклады госслужащих Генпрокуратуры Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Регистрация на пробное ВНО пройдет с 8 по 31 января, само пробное тестирование - 16 и 23 марта – УЦОКО

Ограничено движение фур и маршруток по некоторым дорогам Запорожской области

Украина в 2019г планирует купить 227 автобусов и 153 троллейбуса в рамках проекта ЕИБ

На ж/д станции "Ходоров" в Львовской области автобус въехал в бетонный забор и перекрыл пути

Воевавшего в рядах боевиков "ДНР" пулеметчиком уроженца Горловки задержали на линии разграничения

Задержанные в Грузии украинцы прекратили голодовку, суд над ними в Тбилиси состоится 24 января

Мужчина, нанесший смертельную травму киевлянину на Печерске, уведомлен о подозрении в убийстве

Военные и гражданские медучреждения Донбасса получили гумпомощь медицинского назначения из Франции

72 жилых дома в Николаеве с вечера четверга не отапливаются из-за порыва на теплосети

В Харьковской области найден повешенным 10-летний мальчик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА