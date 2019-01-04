НАБУ передало в суд дело уличенного во взятке в $15тыс. прокурора Генпрокуратуры

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении действий прокурора Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины, уличенного в получении $15 тыс. неправомерной выгоды, и направили дело в суд.

"4 января 2019г прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу.

5 октября 2018г прокурора разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере $15тыс., на следующий день - 6 октября - ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

"Как установило следствие, чиновник Генпрокуратуры, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал $20тыс. за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытательным сроком. В случае отказа от "предложения" старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказание в виде лишения свободы на срок 11-12 лет", - информировали в Бюро.

По условиям "сделки" $20тыс. старшему группы прокуроров должны быть оплачены двумя траншами. Первый - $15тыс. - как задаток, остальные ($5тыс.) - перед направлением в суд заключенных между ним как прокурором в уголовном производстве и подозреваемыми соглашений о признании виновности.

20 декабря НАБУ завершило расследование производства и стороне защиты прокурора был предоставлен доступ к материалам для ознакомления.