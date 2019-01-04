События

11:04 04.01.2019

Военные и гражданские медучреждения Донбасса получили гумпомощь медицинского назначения из Франции

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Военные и гражданские медучреждения Донбасса получили гумпомощь медицинского назначения из Франции

Гуманитарный груз медицинского назначения на сумму более 2,1 млн грн из Франции получат военные и гражданские медицинские учреждения Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"3 января 2019г, согласно запланированным мероприятиям, из Франции прибыл гуманитарный груз медицинского назначения на сумму более 2.1 млн. грн. После распределения ортезы, медицинская мебель и аппаратура, мед одежда и средства гигиены для больных, а также многое другое отправятся в военные и гражданские медицинские учреждения Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу утром на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Теги: #оос #франция #донбасс #гумпомощь
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