Военные и гражданские медучреждения Донбасса получили гумпомощь медицинского назначения из Франции

Гуманитарный груз медицинского назначения на сумму более 2,1 млн грн из Франции получат военные и гражданские медицинские учреждения Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"3 января 2019г, согласно запланированным мероприятиям, из Франции прибыл гуманитарный груз медицинского назначения на сумму более 2.1 млн. грн. После распределения ортезы, медицинская мебель и аппаратура, мед одежда и средства гигиены для больных, а также многое другое отправятся в военные и гражданские медицинские учреждения Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу утром на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.