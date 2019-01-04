События

06:33 04.01.2019

Правоохранители задержали двух подозреваемых в гибели младенца из-за обрыва лифта в Сумах

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Правоохранители задержали двух подозреваемых в смерти двухмесячного ребенка в результате обрыва лифта в многоэтажке в Сумах. Ими являются директор и электромонтер предприятия "ГорСумылифт", сообщила пресс-служба Национальной полиции Сумской области.

"Им инкриминируют нарушение правил безопасности, злоупотребление служебным положением и убийство по неосторожности. Задержанным грозит восемь лет тюремного заключения", - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что лифт капитально ремонтировали в 2017 году. Но уже спустя полгода в его работе опять начались сбои, два раза он останавливался.

"Электромонтер совершил свои действия, в частности, неустановленным способом путем присоединения провода к двум клеммам он позволил лифтовой кабине двигаться при открытых дверцах. Поэтому мы считаем, что когда дедушка с коляской выезжал из кабины кто-то внизу нажал кнопку вызова, и лифт самовольно двинулся вниз", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 2 января в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком, ребенок погиб.

Теги: #обрыв #сумы #украина #лифт #подозреваемые
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