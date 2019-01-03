События

13:48 03.01.2019

В Харькове убиты две иностранные студентки – полиция

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В Харькове убиты две иностранные студентки – полиция

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства гибели двух студенток-второкурсниц из Турции, чьи тела с признаками насильственной смерти были найдены на съемной квартире в доме по ул.Валентиновская.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в четверг утром в Киевский отдел полиции города обратился однокурсник девушек с просьбой установить местонахождение его подруг, которые с 31 декабря не отвечают на телефонные звонки.

"Прибыв на место происшествия, в съемной квартире сотрудники полиции обнаружили два женских тела без признаков жизни. По данному факту следственный отдел открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Полиция проводит следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства происшествия, свидетелей и очевидцев, а также найти причастного к совершению преступления.

Теги: #студентки #харьков #убийство
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Интерфакс-Украина
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