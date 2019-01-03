Боевики с полуночи в четверг не открывали огонь по украинским позициям

Незаконные вооруженные формирования в четверг с полуночи и до полудня не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"На протяжении текущих суток по состоянию на 12.00 противник огонь не открывал", - говорится в сообщении.

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы стороны достигли договоренности объявить режим прекращения огня в зоне на Донбассе с 00:01 29 декабря. Однако противник периодически нарушает эту договоренность.