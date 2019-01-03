Президент Туркменистана назначил сына заместителем главы Ахалского велаята, сняв с должности замглавы МИД республики

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о назначении сына Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова заместителем хякима (главы) Ахалского велаята на юге страны, сообщает туркменское Государственное информационное агентство.

Одновременно глава государства освободил С.Бердымухамедова от должности заместителя министра иностранных дел Туркменистана в связи с новым назначением.

Пост заместителя министра иностранных дел Туркменистана С.Бердымухамедов занимал с 30 марта 2018 года, когда президент подписал соответствующее назначение.

На выборах 25 марта 2018 года С.Бердымухамедов был избран депутатом Меджлиса (парламента) Туркменистана.

С.Бердымухамедов родился в 1981 году. Он учился в Туркменском сельскохозяйственном университете имени Ниязова по специальности инженер-технолог. С.Бердымухамедов также учился в Дипломатической академии МИД России на специалиста по международным отношениям и прошел курс в Центре политики безопасности в Женеве, где получил диплом эксперта по европейской и международной безопасности.

До июля 2016 года С.Бердымухамедов занимал должность заместителя председателя Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана. Эта госструктура курировала деятельность иностранных инвесторов в Туркменистане в отраслях ТЭК, в том числе компаний, работающих по проектам СРП.

В середине июля 2016 года президент Г.Бердымухамедов своим постановлением упразднил данное госагентство.

С.Бердымухамедов - единственный сын президента Туркменистана, у Г.Бердымухамедова есть также три дочери и четверо внуков.

Ахалский велаят находится на юге центральной части Туркменистана, на границе Ирана и Афганистана в предгорьях Копетдага. Население области составляет 939,7 тыс. человек по данным переписи 2005 года. В 2000 году в Ахалском велаяте проживало 14% всего населения Туркменистана.