МИД Украины просит воздержаться от поездок в Таиланд

Министерство иностранных дел Украины в связи с приближением тропического шторма "Пабук" просит своих граждан воздержаться от посещения Королевства Таиланда, сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

"В связи с приближением тропического шторма «Пабук» и ухудшением погодных условий в южных регионах Королевства Таиланд (провинциях Чумпхон, Сурат Тани, Након Си Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттани, Яла, Наративат, Краби, Транг, Сатун, Пхукет) с 2 до 5 января 2019 ожидаются сильный ветер и осадки, возможны наводнения, тайфуны, которые могут привести к нарушению работы систем транспортного сообщения, а также перебоев с электро- и водоснабжением" – говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в среду вечером.

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздержаться в течение указанного периода от посещения прибрежных зон без необходимости" – отмечается в сообщении.