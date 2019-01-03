События

00:57 03.01.2019

Полицейские задержали трех чиновников на взятке в 285 000 гривен

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Полицейские задержали трех чиновников на взятке в 285 000 гривен

На Закарпатье полиция задержала руководителя производственного управления Тячевского райсовета, а в Днепропетровской области - должностное лицо коммунального предприятия Днепровской городского совета и руководителя отдела Никопольского городского совета, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области и работники прокуратуры Закарпатской области разоблачили в коррупционной деятельности руководителя производственного управления Тячевского райсовета" – говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции в среду вечером.

За выдачу разрешительных документов о праве собственности на имущество, которое находится на балансе управления, его руководитель требовал $21 000 неправомерной выгоды.

"2 января во время получения второй части взятки правонарушитель был задержан. В автомобиле фигуранта правоохранители изъяли $8000. Накануне руководитель производственного управления получил еще одну тысячи долларов США.

В этот день задержания проводили и в Днепропетровской области. Разоблачены во взяточничестве лица также требовавшие взятку за выдачу разрешительных документов.

"Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области и работники Днепропетровской местной прокуратуры №3 задокументировали факт вымогательства и получения должностным лицом коммунального предприятия Днепровской городского совета неправомерной выгоды. За выдачу разрешительных документов на размещение четырех торговых точек чиновник  требовал $1,200" – рассказали полицейские.

Взятку подозреваемый получал в два этапа. Первый "транш" главный инспектор получил в конце декабря 2018 года, а 2 января, в городе Днепр, во время получения второй части взятки правонарушитель был задержан.

За решение аналогичного вопроса был уличен и руководитель отдела Никопольского местного совета. "Как установили оперативники, следователи Никопольского отдела полиции и Никопольской местной прокуратуры, чиновник требовал от гражданина 12 000 гривен неправомерной выгоды. Задержали руководителя отдела недалеко Никопольского городского совета. Чиновник получил часть неправомерной выгоды в сумме 5000 гривен" – отметили в полиции.

"Решается вопрос о задержании правонарушителей в порядке статьи 208 УК Украины" – подытожили в полиции.

Теги: #взятка #украина #полиция #задержание
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