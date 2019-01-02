128-й ОГШБр подтверждает пропажу одного из своих военнослужащих на Донбассе

Поиски военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (128 ОГШБр), пропавшего в ночь на 29 декабря 2018 года на востоке Украины, пока не принесли результата. При этом продемонстрированный боевиками автомат АКС-74У действительно закреплен за ним, сообщается на странице бригады "Закарпатский легион" в соцсети Facebook в среду.

"В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих нашей бригады. С момента исчезновения были организованы розыскные мероприятия, которые по состоянию на 2.01.19 года не дали результата. По данному факту 29.12.18г. военная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований… Работы по поиску военнослужащего продолжаются", - говорится в сообщении.

"Также подтверждаем, что номер автомата АКС-74У показанного в сети - действительно закреплен за указанным военнослужащим", - добавили в бригаде.

По данным СМИ, ранее так называемый "заместитель командующего корпусом минобороны "ДНР" Эдуард Басурин заявил о захвате в плен украинского военного, продемонстрировав в видеозаявлении его автомат. Он также сообщил, что у военного диагностировано переохлаждение.

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада (128 ОГШБр, в/ч А1556) - соединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Бригада находится в составе оперативного командования "Запад"; штаб бригады размещен в г.Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области.