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14:50 02.01.2019

В Украине зарегистрированы более 1,5 млн внутренних переселенцев – Минсоцполитики

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В Украине зарегистрированы более 1,5 млн внутренних переселенцев – Минсоцполитики

В Украине по состоянию на 2 января 2019 года на учете находится 1 млн 512 тыс. 435 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Донбасса и Крыма, сообщает Министерство социальной политики.

"По состоянию на 2 января 2019 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 млн 512 тыс. 435 переселенцы из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - сообщила пресс-служба Минсоцполитики в среду.

Как сообщалось, по состоянию на 12 февраля 2018 года на учете в Украине состояло 1 млн 427 тыс. переселенцев.

Теги: #минсоцполитики #переселенцы
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