Встретившую Новый год в Припяти пару сталкеров задержали полицейские в зоне ЧАЭС

Работники полиции выявили и задержали двух сталкеров в отселенном городе Припять, которые проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма – встречи Нового года.

"Экстремалами оказались 24-летний житель Львовской области и 33-летняя жительница Житомирской области. Как объяснили нарушители, которые обустроили себе ночлег в заброшенном, пустом здании, они мечтали встретить Новый год в такой странной атмосфере, потому и нарушили закон", - сообщает в среду пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по ст. 46 - 1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КоАП. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 510 грн).

Материалы дела направлены в Славутичский городской суд Киевской области для принятия решения.

"Всего за 2018 год полиция обнаружила и задержала в зоне ЧАЭС 196 сталкеров", - добавили в областном главке.