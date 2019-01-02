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14:17 02.01.2019

Посольство Украины в США призвало CNN лучше проверять факты из-за приписывания Симферополя к РФ в новогодней фотоподборке

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Посольство Украины в США призвало CNN лучше проверять факты из-за приписывания Симферополя к РФ в новогодней фотоподборке

Посольство Украины в США призвало американский телеканал CNN лучше проверять факты и не следовать российскому сценарию после публикации фотографии оккупированного РФ Симферополя, который был назван российским.

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, который был оккупирован Россией. Не следуйте российскому сценарию", - говорится в сообщении украинской дипмиссии в аккаунте в соцсети Twitter.

Дипломаты также обратили внимание CNN, что обнародованное телеканалом фото было сделано фотографом из российского государственного информационного агентства "ТАСС".

Ранее американский телеканал опубликовал подборку фото о том, как в разных странах проходит празднование Нового года, в том числе и фото из оккупированного Российской Федерацией Симферополя с подписью "Simferopol, Russia".

Теги: #сша #украина #cnn #симферополь
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