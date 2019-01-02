В Обуховскую ЦРБ поступили пять пострадавших в лобовом столкновении "Запорожца" с "маршруткой" – Киевская ОГА

В городе Обухов Киевской области автомобиль "ЗАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом сообщением "Обухов-Матяшовка", вследствие чего трое пассажиров "Запорожца" погибли на месте, пятеро человек, находившихся в автобусе, получили телесные повреждения и были доставлены.

"Главный врач Обуховской центральной районной больницы Надежда Якубишина информирует, что по состоянию на 13.05 все пятеро пострадавших доставлены в больницу. Трое граждан имеют травмы легкой степени. Один человек госпитализирован с травмами средней тяжести. И еще одно лицо обследуют, врачи определяют есть ли перелом носа и необходима ли дальнейшая госпитализация", - сообщает Департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации в среду днем.

Ранее в Отделе коммуникации полиции Киевской области сообщали о четырех получивших травмы в результате ДТП и доставленных в больницу пассажирах "маршрутки".