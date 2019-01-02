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03:56 02.01.2019

На Прикарпатье в ДТП пострадали 5 человек, в том числе ребенок

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На Прикарпатье в ДТП пострадали 5 человек, в том числе ребенок

В результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге "Черновцы-стый-Мамалыга" Ивано-Франковской области пять человек госпитализированы, в том числе ребенок, сообщает отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло на Снятинщине на автодороге "Черновцы-стый-Мамалыга" около 16.30 в понедельник.

В с.Любковцы 21-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес Спринтер", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки "Рено Трафик".

В результате аварии водитель и 4 пассажира автомобиля "Рено Трафик", в том числе и недельный младенец, с полученными травмами доставлены в больницу.

По результатам медицинского освидетельствования водители - трезвые.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Проводится следствие.

Теги: #прикарпатье #пострадавшие #дтп #украина
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