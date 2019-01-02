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01:17 02.01.2019

В Запорожье совершено нападение на главу "Автоевросила"

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В Запорожье совершено нападение на главу "Автоевросила"

В Запорожье жестоко избили лидера организации "Автоевросила" Владислава Погорелова за замечания не бросать петарды под припаркованные автомобили, сообщило местное издание "broneviknews".

"31 декабря на Владислава Погорелова совершено нападение с применением оружия. Как выяснилось, неизвестные лица запускали пиротехнику, Владислав сделал им замечание. В результате люди запускающие фейерверки напали на главу общественной организации "Автоевросила" и избили Владислава, после этого совершили в него выстрелы из оружия, прострелив ногу", – говорится в сообщении на сайте издания во вторник, со ссылкой на Facebook-страницу активиста.

Пострадавший был доставлен скорой помощью в 5 городскую больницу, где был прооперирован.

"Простреленной нога и многочисленные травмы из-за замечаний не бросать петарды под авто", - написал на своей странице в Фейсбук В.Погорелов.

По словам потерпевшего, травмы он получил около 18:00 в понедельник на ул.Новокузнецкая от неизвестных в ходе конфликта. Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Lanos. Позже правоохранители нашли автомобиль во дворе на ул.Стешенко в Запорожье.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Продолжается расследование.

Теги: #ранение #активист #украина #запорожье
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