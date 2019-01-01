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15:18 01.01.2019

В Киеве 2 января на дорогах гололедица, ночью и утром вьюга – Гидрометцентр

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В Киеве 2 января на дорогах гололедица, ночью и утром вьюга – Гидрометцентр

В среду, 2 января, на дорогах украинской столицы ожидается гололедица, ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, вьюга, сообщает прес-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

С целью предупреждения травматизма и во избежание аварийных ситуаций Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь городом, и рекомендует придерживаться советов во время гололедицы.

"Призываем водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных авто и дать предпочтение общественному транспорту, а также соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными", - говорится в сообщении.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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