События

20:45 31.12.2018

В Виннице совершили жестокое убийство, среди погибших – двое детей

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В Виннице совершили жестокое убийство, среди погибших – двое детей

В Виннице совершено убийство четырех человек, в частности, двух детей, сообщила пресс-служба Национальной полиции Винницкой области.

"31 декабря около 15 часов в полицию от диспетчера скорой помощи поступило сообщение, что в квартире в г.Виннице обнаружено без признаков жизни две женщины и мальчика. Трехлетнюю девочку с телесными повреждениями в области головы госпитализировали в реанимационное отделение больницы", - говорится в сообщении.

Согласно с информацией полиции, врачам не удалось спасти ребенка. Во время оказания медицинской помощи она умерла в больнице.

"Скорую помощь вызвал житель Винницы, который сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына", - информирует пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации, пострадавшие погибли от нанесенных травм головы.

На момент приезда полицейских в квартире находился мужчина, который вызвал "скорую".

Следователи отрабатывают различные версии. Продолжаются следственные действия.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство нескольких человек).

Теги: #дети #винницкая_область #украина #убийство
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