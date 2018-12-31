В Виннице совершили жестокое убийство, среди погибших – двое детей
В Виннице совершено убийство четырех человек, в частности, двух детей, сообщила пресс-служба Национальной полиции Винницкой области.
"31 декабря около 15 часов в полицию от диспетчера скорой помощи поступило сообщение, что в квартире в г.Виннице обнаружено без признаков жизни две женщины и мальчика. Трехлетнюю девочку с телесными повреждениями в области головы госпитализировали в реанимационное отделение больницы", - говорится в сообщении.
Согласно с информацией полиции, врачам не удалось спасти ребенка. Во время оказания медицинской помощи она умерла в больнице.
"Скорую помощь вызвал житель Винницы, который сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына", - информирует пресс-служба Нацполиции.
По предварительной информации, пострадавшие погибли от нанесенных травм головы.
На момент приезда полицейских в квартире находился мужчина, который вызвал "скорую".
Следователи отрабатывают различные версии. Продолжаются следственные действия.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство нескольких человек).