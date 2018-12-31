Бывшую Таллиннскую тюрьму отдадут под учения силовиков, а в будущем застроят жильем

Учения силовых ведомств Эстонии будут проводить на территории бывшей Таллиннской тюрьмы на улице Магазини, пустующей после переезда пенитенциарного учреждения в новый тюремный комплекс, сообщает фирма по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS).

"Полицейские могут (на этом объекте) практиковаться в задержании преступников на застроенной большими зданиями территории, учиться перемещению и командной работе", - рассказал ведущий специалист по охране правопорядка департамента полиции и погранохраны Марк Илд.

В будущем RKAS планирует продать бывший комплекс зданий Таллиннской тюрьмы, расположенный на площади около 5 га, в котором государство больше не нуждается. Эту территорию предполагается разбить на 15 участков с последующей коммерческой и жилой застройкой.