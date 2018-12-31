На КПВВ Станица Луганская в очереди умер мужчина – СЦКК

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщает, что на КПВВ "Станица Луганская" в очереди для перехода с неподконтрольной Украине территории умер мужчина.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники не прекращают создавать трудности на блокпостах и КПВВ вдоль линии соприкосновения, которые угрожают жизни и здоровью гражданского населения, особенно пожилых людей. На КПВВ Станица Луганская в очереди умер человек", – говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Фейсбук в воскресенье вечером.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 29 декабря 2018 года, на блокпосту боевиков южнее моста в Станице Луганской наблюдатели Миссии видели в карете скорой помощи тело умершего мужчины.

"По словам медработников, утром человек в возрасте от 65 до 80 лет прибыл на этот блокпост, однако ему стало плохо со здоровьем, что привело к летальному исходу, когда он ожидал переход к подконтрольным власти Украины районам", – сказано в сообщении.

Отмечается, что через несколько часов у этого же блокпоста команда СММ также видела в карете скорой помощи женщину на вид около 80 лет. Врач международной организации, который присутствовал на блокпосту, сообщил, что "женщина пожаловалась на проблемы с сердцем после того, как перешла блокпост со стороны подконтрольных властям Украины районов, и ее доставят в больницу в Луганске".

В Украинской стороне СЦКК подчеркнули, что "искусственное создание ситуации неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в очередной раз подвергает опасности мирное население, демонстрирует откровенное пренебрежение минского договоренностями и нежелание соблюдать взятые обязательства".

"Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ не пренебрегать нормами международного гуманитарного права и обеспечить благоприятные условия здоровью гражданского населения, особенно пожилых людей, во время передвижения на блокпостах и КПВВ вдоль линии соприкосновения", – заявили в Миссии.