В Киеве 30 декабря осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица – КГГА

Погода в Киеве на 30 декабря ожидается без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Киеве 30 декабря без существенных осадков, на дорогах местами гололедица" – говорится в сообщении на официальном сайте КГГА в субботу вечером.

"В столице в воскресенье облачно. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-3 ° мороза, днем около 0 °" – подытожили в КГГА.