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07:01 30.12.2018

В Киеве 30 декабря осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица – КГГА

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В Киеве 30 декабря осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица – КГГА

Погода в Киеве на 30 декабря ожидается без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Киеве 30 декабря без существенных осадков, на дорогах местами гололедица" – говорится в сообщении на официальном сайте КГГА в субботу вечером.

"В столице в воскресенье облачно. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-3 ° мороза, днем около 0 °" – подытожили в КГГА.

Теги: #киев #погода #украина
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Интерфакс-Украина
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