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21:34 29.12.2018

ПЦУ сможет обрести статус патриархата, когда пройдет этап становления, подчеркивает ее предстоятель

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ПЦУ сможет обрести статус патриархата, когда пройдет этап становления, подчеркивает ее предстоятель

Православная церковь Украины в будущем сможет получить статус патриархата после того, как пройдет этап становления и признания ее автокефалии другими поместными православными церквями, поясняет предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Конечно, на первом этапе становления нашей независимой церкви мы будем иметь митрополичий статус. Это тоже как определенное условие, через которое прошли все остальные поместные православные церкви. Почти ни одна из поместных церквей не получила сразу патриарший статус", - сказал он в интервью телеканалу "Прямой", которое транслировали в пятницу вечером.

Митрополит Епифаний отметил, что со временем Православная церковь Украины получит повышение в статусе.

"Для этого статуса, возможно, сейчас не время. Но когда мы станем большой, сильной, единой церковью в Украине, это будет вопросом времени. Но сейчас мы должны пройти этап становления, признания нашего автокефального статуса другими поместными православными церквями", - заявил он.

Предстоятель также подчеркнул, что уже на данном этапе автокефальный статус делает Православную церковь Украины независимой, равной с другими поместными православными церквями, она не будет ограничена в правах.

Теги: #патриарх #украина #пцу
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