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03:51 29.12.2018

Епифаний: Процедура предоставления Томоса начнется 5 января

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Епифаний: Процедура предоставления Томоса начнется 5 января

Официальное подписание Томоса Вселенским патриархом пройдет 5 января 2019 года, а 6 января после божественной литургии Томос об автокефалии будет вручен митрополиту Украинской православной церкви, сообщил предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний в интервью телеканалу "Прямой".

"Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе, как предстоятели уже независимой Украинской поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре. Затем будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января", - рассказал он.

По его словам, 6 января состоится торжественное богослужение двух предстоятелей - Вселенского патриарха Варфоломея, "как первого среди равных патриарха", и предстоятеля Украинской независимой поместной православной церкви.

"После торжественного богослужения, после божественной литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви", - добавил митрополит.

Теги: #епифаний #церковь #украина #томос
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