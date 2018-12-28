Суд дал условный срок троим участникам захвата Харьковской ОГА, а четвертого освободил по "закону Савченко"

Киевский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор в отношении еще четверых участников массовых беспорядков и захвата здания облгосадминистрации в апреле 2014 года.

"Ссылки обвиняемых на отсутствие в их действиях состава преступления, а также на то, что участии в массовых беспорядках не принимали, в здание ХОГА попали свободно, или были задержаны возле нее по неизвестным причинам, находились там из любопытства, не имели умысла захвата учреждения и остались в ней или рядом с ней, так как не успели уехать домой на метро, суд считает необоснованными и опровергающимися исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами... Суд считает правильной квалификацию действий каждого из обвиняемых по 2 по ч.1 ст. 294 УК Украины, то есть активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся захватом здания", - говорится в приговоре, вынесенном судьей Яной Губской и опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

Двое обвиняемых приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года, третий - к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Четвертый признан также виновным по ч.2 ст.186 (открытое хищение чужого имущества, совершенное повторно) и ч.2 ст.190 (мошенничество, совершенное повторно) УК Украины. Он приговорен к 6 годам лишения свободы, но с учетом т.н. "закона Савченко", согласно которому 1 день предварительного заключения засчитывается как 2 дня отбывания наказания, суд решил освободить из-под стражи в зале суда в связи с фактическим отбыванием наказания.

Суд оставил без рассмотрения гражданские иски о взыскании имущественного ущерба Харьковской облгосадминистрации (186 тыс. 369 грн), Харьковского облсовета (11 тыс. 786,5 грн), Академии внутренних войск (21 тыс. 134 грн) и коммунального производственно-эксплуатационного предприятия "Госпром" (3 млн 496 тыс. 602 грн).

Приговор не вступил в силу, на него может быть подана апелляция.

Ранее суд уже приговаривал к условным срокам обвиняемых в захвате Харьковской ОГА.

Как сообщалось, вечером 6 апреля 2014г. группа пророссийских активистов захватила здание Харьковской ОГА. Утром 8 апреля в результате антитеррористической операции были задержаны 65 человек. Позднее был задержан еще один человек.