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15:02 27.12.2018

Режим тишины на Донбассе наступает с полуночи 29 декабря - Марчук

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Режим тишины на Донбассе наступает с полуночи 29 декабря - Марчук

 Уполномоченный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук сообщил о достигнутой договоренности объявить режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе с 00:01 29 декабря.

"Было обсуждено предложение Украины, которое вносили еще на прошлом заседании, о введении режима тишины. Мы предложили ввести режим тишины, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с завтрашней ночи, если точно, то с 00 часов 01 минуту на 29 декабря", - сказал Е.Марчук в эфире телеканалу "Прямой" в четверг.

"Были и другие предложения, но если коротко, то нам удалось сегодня достичь такой договоренности", - добавил он.

Также Е.Марчук отметил необходимость максимально использовать режим тишины для восстановления и ремонта поврежденной жизненно важной инфраструктуры на востоке Украины.

Теги: #марчук #оос #ткг
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