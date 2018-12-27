События

16:35 27.12.2018

На побережье Азова создана группировка противодесантной обороны – командующий ООС

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На побережье Азова создана группировка противодесантной обороны – командующий ООС

Ввиду наличия значительной угрозы вторжения вражеских сил со стороны акватории Азовского моря в составе Объединенных сил создана группировка противодесантной обороны, а на данном направлении был проведен комплекс мероприятий по совершенствованию системы обороны, заявляет командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Сейчас в военном отношении украинское побережье Азова надежно защищено. С целью недопущения вторжения противника со стороны акватории Азовского моря Объединенными силами проведен целый комплекс мероприятий по совершенствованию системы обороны на данном участке, повышению уровня боеспособности частей и подразделений, оперирующих на данном направлении", - сказал С.Наев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, проинформировал он, в составе Объединенных сил была создана отдельная войсковая группировка и налажено взаимодействие с Военно-морскими силами ВСУ.

"С командованием ВМС ВС Украины налажено взаимодействие по вопросам обмена разведывательной информацией о воздушной, наземной и морской обстановке. Кроме того, в составе Объединенных сил создана группировка противодесантной обороны, задачами которой является усиление охраны морского побережья Азовского моря", - сказал командующий ООС.

Говоря о защищенности Мариуполя, С.Наев заверил, что в районе этого города создана мощная линия обороны: "Город надежно защищен и с суши, и с моря, и воздуха".


Полный текст интервью командующего операцией Объединенных сил С.Наева опубликован в новостной ленте агентства

Теги: #оос #наев
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