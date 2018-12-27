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14:58 27.12.2018

На Донбассе воюют 11 тысяч российских военнослужащих – командующий ООС

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На Донбассе воюют 11 тысяч российских военнослужащих – командующий ООС

Согласно имеющейся у командования операции Объединенных сил информации, в российские регулярные военные формирования на временно оккупированных территориях Донбасса насчитывают 32тыс. человек, из которых 11тыс. являются российскими военнослужащими, заявляет командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Нам известно о наличии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российских регулярных военных формирований - первого и второго армейских корпусов (1-й АК - "ДНР"; 2-й АК - "ЛНР". – ИФ) общей численностью около 32 тысяч человек, 11тыс. из которых - россияне. Руководящие должности данных формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РФ", - сказал С.Наев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул, что 1-й и 2-й АК – это не некое добровольческое ополчение "ЛНР/ДНР", а регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ, дислоцирующейся в городе Новочеркасск Российской Федерации.

Командующий ООС также рассказал о вооружении и военной технике, которыми располагают эти незаконные вооруженные формирования.

"Основу их вооружения составляет советская техника, впрочем, не редкость на частично оккупированных территориях и современное российское вооружение, в частности, средства радиоэлектронной борьбы "Репеллент", "Житель", "Шиповник-Аэро". Именно с помощью этих комплексов российско-оккупационные войска препятствуют работе БПЛА СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также на глубину до 60км от линии разграничения на территории, контролируемой правительством Украины", - отметил С.Наев.


Полный текст интервью командующего операцией Объединенных сил С.Наева будет опубликован в новостной ленте агентства

Теги: #оос #наев
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