События

13:49 27.12.2018

Закон о переименовании УПЦ (МП) вступил в силу

2 мин читать
Закон о переименовании УПЦ (МП) вступил в силу

Закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ), опубликован в №248 официального парламентского издания "Голос Украины" и вступил в силу.

Этот закон Верховная Рада приняла 20 декабря, его поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

В УПЦ (МП) обратились к президенту Украины П.Порошенко с просьбой применить право вето к данному закону, поскольку считают "закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. П.Порошенко подписал акт 22 декабря.

После вступления в силу закона центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Если будут установлены обстоятельства, регулируемые данным законом, этот госорган обязан через официальное издание "Урядовый курьер" проинформировать о них соответствующую религиозную организацию.

Ранее народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" заявили о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру и в Конституционный суд Украины в связи с нарушениями при принятии парламентом этого закона.

Кроме того в УПЦ (МП) также заявили о намерении обжаловать закон в Конституционном суде. "Мы намерены защищать свои права всеми законными способами. Нами было направлено обращение к президенту Украины - применить право вето, но, как мы видим, он таким правом не воспользовался….Так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд", - приводит слова руководителя юридического отдела УПЦ (МП) протоиерея Александра Бахова сайт синодального информационно-просветительского отдела церкви.

А. Бахов также заявил, что "после вступления в силу этого закона, начало его реализации на практике, даст нам более широкое понимание правозащитных действий".

Теги: #церковь #закон
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Приход УПЦ (МП) из села в Хмельницкой области перешел в ПЦУ

УПЦ(МП) намерена обратиться в Конституционный суд в связи с законом о ее переименовании

Российские спецслужбы через пранкеров пытались в телефонной беседе спровоцировать митрополита Епифания

Три прихода Винницкой епархии УПЦ (МП) перешли в новосозданную ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины заверил представителей ВКУ, что единая церковь ускорит миротворческий процесс на Донбассе

УПЦ (МП): Никаких оснований для смены названия у нас нет

В УПЦ (МП) просят Порошенко ветировать принятый Радой закон о переименовании церкви

Новинский: Власть ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине – УПЦ (МП)

Рада законодательно закрепила право учебных заведений сдавать в аренду помещения под столовые и прочие социально-бытовые объекты

Рада обязала УПЦ (МП) указать в названии принадлежность к РПЦ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кривом Роге во двор частного дома бросили гранату

Бойцы из состава ООС с начала операции получили 22,5млн грн премиальных и "боевых" – Наев

С начала ООС на Донбассе боевики потеряли около 450 человек убитыми и 850 раненными – Наев

Самолет ВВС США провел разведку у Крыма и Керченского пролива

В Украине ожидается потепление и дожди с мокрым снегом

Кабмин одобрил проект межправительственного меморандума о финподдержке преследования виновных в трагедии МН17

"Укравтодор" снял ограничения на проезд по дорогам государственного значения, запрет въезда в Полтавскую область всех видов транзитного транспорта остается в силе

Юрист Найем подал в ГБР заявление на генпрокурора Луценко за разглашение им сведений досудебного расследования в деле Гандзюк

Бывший замглавы МГБ КНР Ма Цзянь приговорен к пожизненному заключению за коррупцию

"Укрзализныця" назначила на 29 декабря дополнительный поезд Киев - Ивано-Франковск - Черновцы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА