Бойцы из состава ООС с начала операции получили 22,5млн грн премиальных и "боевых" – Наев

С начала операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинским военнослужащим из задействованных в ООС подразделений уже выплачено денежных вознаграждений за уничтоженную технику противника и успешно выполненные задания в зоне проведения операции на общую сумму 22,5млн грн, сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"С начала проведения операции Объединенных сил выдано 97 приказов на выплату денежных вознаграждений в ООС на общую сумму 22,5млн грн. Из них более 1,5млн грн выплачено за уничтожение вражеской техники, за участие в боевых действиях - более 17млн грн. И более 2,8млн грн - за выполнение задач", - сказал С.Наев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

30 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал приказ верховного главнокомандующего ВСУ "О начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей". Согласно приказу, с 14:00 30 апреля 2018г, в соответствии с планом была начата операция Объединенных сил.



Полный текст интервью командующего операцией Объединенных сил С.Наева будет опубликован в новостной ленте агентства