Жесткий Brexit может обернуться для Германии новыми расходами – Эттингер

Комиссар Европейского союза по бюджету Гюнтер Эттингер предупредил о возможном дополнительном финансовом бремени для Германии, если Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения.

Если Лондон до конца финансового 2019 года не выполнит своих обязательств в качестве плательщика в бюджет Евросоюза, это может повлечь за собой для Германии дополнительные платежи в размере нескольких сотен миллионов евро в следующем году, заявил Г.Эттингер в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.

В то же время еврокомиссар не исключает, что парламент Великобритании все же одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.

"Это не совсем маловероятно, что британские парламентарии в январе все-таки проголосуют за договор", - заявил Г.Эттингер. Он добавил, что неупорядоченный Brexit или идея нового референдума не найдут поддержки большинства, сообщает Deutsche Welle.

Вероятность того, что Великобритания останется в Евросоюзе, за последние несколько месяцев незначительно увеличилась. "Тем не менее, я предполагаю, что в конце марта Brexit произойдет", - подчеркнул Г.Эттингер.