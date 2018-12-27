События

08:30 27.12.2018

Жесткий Brexit может обернуться для Германии новыми расходами – Эттингер

1 мин читать

Комиссар Европейского союза по бюджету Гюнтер Эттингер предупредил о возможном дополнительном финансовом бремени для Германии, если Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения.

Если Лондон до конца финансового 2019 года не выполнит своих обязательств в качестве плательщика в бюджет Евросоюза, это может повлечь за собой для Германии дополнительные платежи в размере нескольких сотен миллионов евро в следующем году, заявил Г.Эттингер в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.

В то же время еврокомиссар не исключает, что парламент Великобритании все же одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.

"Это не совсем маловероятно, что британские парламентарии в январе все-таки проголосуют за договор", - заявил Г.Эттингер. Он добавил, что неупорядоченный Brexit или идея нового референдума не найдут поддержки большинства, сообщает Deutsche Welle.

Вероятность того, что Великобритания останется в Евросоюзе, за последние несколько месяцев незначительно увеличилась. "Тем не менее, я предполагаю, что в конце марта Brexit произойдет", - подчеркнул Г.Эттингер.

Теги: #расходы #европа #brexit #германия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США призывают Германию прислушаться к озабоченностям ее соседей в связи со строительством "Северного потока-2"

Саммит ЕС продлит санкции для РФ и выслушает обеспокоенности Мэй по Brexit

Глава МИД Германии предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

Глава МИД Германии предлагает распространить миссию ОБСЕ на Азовское море

Кличко примет участие в съезде Христианско-демократического союза в Германии

Делегаты ХДС избирают преемника Меркель на пост главы партии

Многие французы решили сократить собственные расходы после погромов "желтых жилетов"

Лейбористы угрожают Мэй вотумом недоверия, если парламент отклонит ее план по Brexit

Гройсман: "Северный поток–2" – это форма замаскированной войны против Европы

Власти Германии не исключают, что неисправность самолета Меркель имеет преступный след

ПОСЛЕДНЕЕ

Движение автотранспорта на автотрассах в Полтавской области восстановлено – ГСЧС

Трамп не торопится назвать постоянного министра обороны США

В ряде областей Украины обесточенными остаются 104 населенных пункта – ГСЧС

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ – штаб ООС

В Киеве отреставрируют центральный гастроном на Крещатике - КГГА

До 10 лет заключения получили наркоторговцы на Харьковщине - ГПУ

Вопрос о выводе войск из Сирии обсуждался в течение полутора лет – Трамп

Пенсионер хотел вывезти в РФ 5 кг маковой соломки "в подарок" внуку – Госпогранслужба

Делегация правительства США посетит Пекин для переговоров в сфере торговых отношений

Руководительницу киевского банка задержали при получении взятки - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА